Легков о победе в эстафете: «Мы переживали, что есть норвежцы, но ребята доказали, что нет норвежцев. Есть только Россия!»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам поделился эмоциями после победы российской команды в эстафете на в Пекине.

В составе сборной России бежали Алексей Червоткин, , и .

«Шикарные эмоции! Червоткин сделал отрыв, а другие поддержали. Все провели этап идеально. Очень рад за Устюгова, все стали чемпионами. Голоса нет, эмоций нет. Я счастлив! Окончательно лучшие в мире, теперь никто не подвергнет это сомнению.

40 лет не было золотого дубля. Мы переживали, что есть норвежцы, но ребята доказали, что нет норвежцев. Есть только Россия!» – сказал Легков.