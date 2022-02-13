Юрий Бородавко: «Можно расслабиться? Мы особо и не напрягались»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел итоги эстафеты на Олимпиаде в Пекине, где российские лыжники одержали победу.
В составе сборной России бежали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
– Вас не удивило, что Клэбо особо даже не пытался догонять?
– Меня не то, что не удивило, но, может, он просто реально смотрел на вещи, на свое состояние. Понимал, что сможет сделать, что не сможет. Меня это поэтому абсолютно не волнует.
– Были споры по составу или это был основной вариант?
– Было два варианта, но каких-то сильных споров не было.
– Можно расслабиться здесь?
– Мы особо и не напрягались.
– А на командный спринт?
– Сейчас время радоваться, подводить итоги, но через день будут новые соревнования – командный спринт. Все опять включатся в борьбу. Сейчас мы должны радоваться от второй победы в эстафете. Это дорогого стоит. У нас восемь олимпийских чемпионов за два дня! Это великолепно.
– А вы помните в 80-м году победу? Смотрели?
– Конечно, смотрели. Это были великолепные лыжники. Сегодня по подбору у нас получается сильнейшая команда в мире.
– Могли тогда подумать, что это все растянется на 42 года?
– Ну это спорт. Каждое поколение старалось, но не всегда получалось. Сейчас подобрались великолепные ребята, которые смогли это сделать. Будем надеется, что они пришли надолго
– Если сравнить ощущения от вчерашней победы девчонок и сегодняшние, какая более неожиданная?
– У девочек были просто какие-то команды послабее. Команда Норвегии была ослабленная, – сказал Бородавко.