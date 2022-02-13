Александр Большунов-старший: «Очень переживал, чтобы Саша случайно не подвел команду, но ему все удалось в этой гонке»

Александр Большунов-старший поделился эмоциями после победы российской команды в эстафете на в Пекине.

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«Эмоции непередаваемые, мои чувства словами не передать. Сильно переживал за всю команду. За Лешу Червоткина, который здорово провел гонку, за Сашу. Он вообще супер! За Дениса переживал и, конечно же, очень болел за Сережу Устюгова. Я до последнего метра на финише вертелся будто сумасшедший!

Золото Олимпийских игр досталось тем, кто его заслужил трудом, потом! Благодарен богу, что у ребят все получилось. Особенно за Сашу. Его победа вдвойне приятна. Я очень переживал, чтобы он случайно не подвел команду, но ему все удалось в этой гонке.

Абсолютная гордость и радость за всех наших ребят. Это самая настоящая команда. Они поддержали вчерашний порыв девчат. В дальнейшем ждем продолжения борьбы за медали. Честной борьбы. Чтобы наши ребята продолжали с гордостью защищать честь страны. Верю, что наши лыжники принесут в копилку сборной России еще несколько медалей», – сказал Большунов-старший.

🥇Наши лыжники – олимпийские чемпионы! Устюгов финишировал с флагом, все обнимались, прыгали и кричали