Мерсон про «МЮ»: «Вы платите по 70-80 млн фунтов за игроков, почему бы не потратиться на тренера? Команда отстает на миллион миль»

Бывший игрок «Арсенала» высказался о проблемах, которые испытывает в этом сезоне.

«Я просто не могу поверить в то, что они делают. Просто ждут следующего сезона, чтобы назначить нового тренера.

Нужно проделать большую работу. Не получится просто позвать нового тренера и повторить все это в следующем сезоне. Они отстают на миллион миль, нужны быстрые изменения.

Я бы назначил тренера как можно скорее. Вы платите по 70-80 млн фунтов за игроков, и некоторые из них даже не играют. Почему бы не потратиться на тренера, если он вам нужен? По моему мнению, это очень важно.

Кто-то может сказать, что роль тренера не так высока, но, по-моему, это самое важное. Хороший тренер создает хорошую команду», – сказал Мерсон.

«МЮ» сейчас занимает 5-е место в таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ман Сити» на 23 очка.