Пол Мерсон: «Если «МЮ» не попадет в топ-4, буду в шоке, если Рангник останется в клубе. Не вижу у него перспектив»

Бывший игрок «Арсенала» высказался о проблемах, которые испытывает в этом сезоне.

– Есть ли шанс, что Рангник останется в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон?

– Нет. Сто процентов. У меня столько же шансов стать тренером «МЮ». Это просто невозможно.

Я читаю что-то о том, что «Юнайтед» стал лучше. Я этого не вижу. Я не вижу счастья в этой команде. Сейчас я слышу столько новостей о «Манчестер Юнайтед», и это просто поразительно. Такого раньше не было, и это меня волнует.

Я не вижу у Рангника перспектив в «МЮ», учитывая то, как он сейчас работает. Если они не попадут в топ-4, я буду шокирован, если Рангник потом продолжит работать в «МЮ». Я знаю, что это было частью сделки, но не думаю, что это хорошая идея. Думаю, «МЮ» должен пресечь это как можно скорее, – сказал Мерсон.