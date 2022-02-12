Рангник – Скоулзу: «Игрокам «МЮ» не нравится терять очки. Мы пропускаем меньше, чем прежде»

Главный тренер прокомментировал критические замечания экс-хавбека после матча 25-го тура с (1:1).

«Я не думаю, что игроки не хотят отрабатывать, им не нравится терять очки так, как сегодня. Это был третий матч, когда мы вели 1:0 [и сыграли вничью], и я не думаю, что кто-то может говорить, будто игрокам все равно, будто им нравится испытывать то, что они испытали сегодня. Это неправда.

Вопрос заключается в том, как нам стать компактнее, как нам начать агрессивнее защищать лидерство в счете. Вот в чем заключается проблема – а не в том, хотят ли футболисты работать.

Игроки способны действовать жестко, но вопрос в том, на протяжении какого времени. Мы сегодня пропустили простой гол, как и в матче с «Бернли». То же самое было против «Мидлсбро».

Если соперник контратакует, когда вы ведете 1:0, это вопрос тактической дисциплины, агрессии в решающие моменты. Мы пропускаем меньше, чем прежде, в среднем меньше мяча за игру, но то, что мы не можем забить больше одного гола, не облегчает нашу задачу.

Сегодня мы должны были вести 2:0 или 3:0 после получаса игры, но снова не использовали множество явных моментов», – сказал Рангник.

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