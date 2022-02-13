Ральф Рангник: «Видим лучшую версию Санчо в «МЮ». Это тот Джейдон, которого мы знаем по Бундеслиге»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник похвалил вингера Джейдона Санчо после игры 25-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:1).
21-летний футболист забил 2 гола в 3 последних матчах за «Юнайтед».
«Джейдон в хорошей форме. У него были хорошие моменты не только в первом тайме, но и во втором. Я очень доволен игрой Джейдона в паре последних матчей. Это тот Джейдон, которого мы знаем по Бундеслиге.
У него еще есть пространство для прогресса, но сейчас мы видим лучшую версию Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед», – сказал Рангник для BT Sport.
В этом сезоне англичанин забил 4 гола в 26 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Отметим, что в стартовом составе хавбек выходил лишь 15 раз.
Статистику футболиста можно изучить по ссылке.