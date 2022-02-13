Ральф Рангник: «Бернли» и «Саутгемптон» с легкостью забили нам. Это слишком просто»

Главный тренер Ральф Рангник поделился мыслями после матча 25-го тура против (1:1).

«Если посмотреть на игру, то гол, который мы пропустили, очень похож на тот, что был в матче с .

Это слишком просто. Слишком легко. «Бернли» и «Саутгемптон» с легкостью забили нам, против ситуация была схожей.

Ты ведешь 1:0, тебя контратакуют. Это вопрос тактической дисциплины, агрессии при обороне в решающие моменты. Нужно просто не давать игрокам проходить мимо тебя», – сказал Рангник.