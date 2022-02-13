Пол Скоулз: «Жаль Рангника, ведь он делает все, чтобы подготовить «МЮ» к матчу, но игроки либо не слушают, либо не могут, либо не хотят»

Бывший игрок поделился мыслями после матча 25-го тура против (1:1).

«Когда вы смотрите игру, становится совершенно очевидно, что игроки не хотят усердно работать ради этого клуба, а это безумие. Исходя из того, что я увидел, не могу сказать, что футболисты достаточно потрудились, чтобы помешать другой команде играть в футбол.

Посмотрите на заявку. В этой команде много очень хороших игроков – их имена можно перечислить. Но, имея талант, нужно трудиться.

Мне жаль тренера, потому что он явно делает максимум, чтобы подготовить «МЮ» к игре против такого соперника, но футболисты либо не слушают, либо не могут, либо не хотят», – сказал Скоулз для BT Sport.