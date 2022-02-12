Быстров о деле Валиевой: «Нельзя устраивать политические игрища, раз допустили до Олимпиады. Сидите в кабинетах и копайтесь в своих пробах»

Бывший полузащитник высказался о ситуации с положительным допинг-тестом фигуристки после прокатов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Какие впечатления от Олимпиады?

– Пока болею, смотрю целыми днями. Наслаждаюсь зрелищем, Олимпиада проходит под моим полным контролем (улыбается).



– Что больше всего радует на данный момент?

– Мне все нравится, особенно когда наши спортсмены берут медали или как минимум навязывают конкуренцию.



– Разочарования?

– То, что опять начинаются какие-то нелепые сказки про допинг. Люди даже не могут спокойно порадоваться за выдающихся спортсменов нашей страны, хотя мы, например, абсолютно спокойно относимся к зарубежным конкурентам.

Камила Валиева – лидер мирового фигурного катания, не важно, что ей прописывают врачи и что она принимает. Она уникальна! Прикопаться же можно к любому человеку: съел, например, яблоко с пестицидами – и все, ты нечистый спортсмен.

Олимпиада не шарашкина контора, здесь всех проверяют и до, и после, но нет, всплывают какие-то истории трехмесячной давности. Были бы сомнения, спортсменку не допустили бы до игр, а раз допустили, то нельзя во время соревнований устраивать политические игрища. Олимпиада – спорт, но не политика, сидите в кабинетах и копайтесь в своих пробах!

Сможет ли Камила после всего этого завоевать золото в личных соревнованиях? Да. Повторюсь, все это проделки конкурентов и тех, кто не может опередить ее на льду. Подковерные игры всегда были, есть и будут, у нас уже отобрали и флаг, и гимн, так что российские спортсмены готовы ко всему.



– Детская психика выдержит такое колоссальное напряжение?

– К 15 годам ребенок взрослеет, он должен уметь быть сильным. Естественно, подобные истории ни к чему хорошему не приводят, абстрагироваться от действительности очень сложно: гудит интернет, весь мир обсуждает эту историю.

Да, тяжело, но, надеюсь, опытные тренеры Камилы найдут необходимые слова и отведут от нее досужие разговоры, – сказал Быстров.

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