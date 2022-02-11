Брызгалов о Валиевой: «Стервятники начали рвать. Балет «Лебединое озеро». Вчера прекрасным лебедем все восхищались, а сейчас накинулись»

Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов высказался в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой.

Сегодня стало известно, что в декабре во время чемпионата России она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

«Этому ребенку нельзя запрещать кататься. На льду она несет красоту, доброту, тепло, изящество. К нам на землю спустился ангел с небес. И вместо того, чтобы восхищаться, учиться, наслаждаться, мы начинаем бояться и уничтожать.

Пишут, что это препарат, который не воздействует на результат. И как что-то может повлиять на ее прыжки, пластику, хореографию?

Полетели стервятники и начали рвать красивого лебедя. Действительно, балет. «Лебединое озеро». Вот, прекрасный лебедь, которым вчера все восхищались, а сейчас всем миром накинулись и начали ее разрывать. Хоть кто-нибудь встаньте на защиту Камилы и скажите: «Хватит!». Оставьте девочку в покое!» – сказал Брызгалов.

Триметазидин – что это за препарат, для чего нужен и улучшает ли результаты? Объясняет спортивный врач