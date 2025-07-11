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Сергей Карасев: «Мечтаю, чтобы все побыстрее закончилось и мы вернулись на международную арену. У меня были бы шансы на финал еврокубка, думаю»

Сергей Карасев мечтает поработать на финале еврокубка.

«У меня нет финалов. У меня есть Суперкубок УЕФА «Челси» – «Вильярреал», но нет финала еврокубка и высокой стадии Лиги чемпионов, которую я очень люблю судить. Это нечто особенное: гимн, уровень команд и вообще сам турнир.

У меня мечта, чтобы все побыстрее закончилось, мы вернулись на международную арену и появились шансы там принимать участие. У моих коллег из УЕФА, с которыми мы вместе шли по карьере, у всех есть финалы. Сейчас главные матчи дают даже более молодым ребятам. Поэтому, я думаю, у меня были бы шансы на финал. Если все закончится, все возможно», – сказал судья Сергей Карасев

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КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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