Радимов о деле Валиевой: «Это просто шок. Не понимаю, зачем ей нужен допинг»

Главный тренер «Зенита-2» высказался о ситуации с положительным допинг-тестом фигуристки после прокатов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– С учетом загруженности на сборах успеваете следить за в Пекине?

– Ставлю будильник на полпятого утра, чтобы успеть посмотреть самое интересное. Так переживал, когда Максим Цветков упустил золото последним выстрелом, что распугал своим криком служащих отеля.

Ситуация вокруг Камилы Валиевой – это просто шок. Не понимаю, зачем ей нужен допинг.

Проблему с запрещенной фармакологией часто обсуждал с олимпийской чемпионкой Рио по гандболу Аней Вяхиревой. Мы с ней дружим. Она всегда говорила: «Мы и без допинга всех обыгрываем!» Думаю, что и Валиева могла бы это сказать.

– К вам на сборы допинг-офицеры не наведывались?

– К счастью, нет. Нам бы заняться повышением мастерства футболистов, а о таких сопутствующих моментах лучше не думать, – сказал Радимов.

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