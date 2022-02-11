Радимов о деле Валиевой: «Это просто шок. Не понимаю, зачем ей нужен допинг»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия сборная России допинг Зенит-2 Олимпиада-2022 женское катание Максим Цветков Анна Вяхирева Камила Валиева Футбол

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о ситуации с положительным допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой после прокатов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– С учетом загруженности на сборах успеваете следить за Олимпиадой в Пекине?

– Ставлю будильник на полпятого утра, чтобы успеть посмотреть самое интересное. Так переживал, когда Максим Цветков упустил золото последним выстрелом, что распугал своим криком служащих отеля.

Ситуация вокруг Камилы Валиевой – это просто шок. Не понимаю, зачем ей нужен допинг.

Проблему с запрещенной фармакологией часто обсуждал с олимпийской чемпионкой Рио по гандболу Аней Вяхиревой. Мы с ней дружим. Она всегда говорила: «Мы и без допинга всех обыгрываем!» Думаю, что и Валиева могла бы это сказать.

– К вам на сборы допинг-офицеры не наведывались?

– К счастью, нет. Нам бы заняться повышением мастерства футболистов, а о таких сопутствующих моментах лучше не думать, – сказал Радимов.

Утонули в потоке новостей о Валиевой и до сих пор не собрали полную картину? Все самое важное – в этом тексте

Главное фото Олимпиады: одинокая Валиева прячется в капюшоне под огнем медиа

Почему из-за допинг-кошмара, в котором замешаны взрослые, страдает ребенок? О Камиле Валиевой

Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные