Юрист Прокопец: «Валиевой надо доказать, что она принимала триметазидин не для улучшения результатов. Теории в духе «Не знаю, как он ко мне попал» ведут к дисквалификации в 4 года»

Спортивный юрист в подкасте Sports.ru «SILA Права» рассказал, при каких условиях российская фигуристка может избежать дисквалификации за допинг.

«Валиевой достаточно доказать, что она принимала триметазидин не для улучшения спортивных результатов. Очень важно, что теории в духе «Ой, а я не знаю, как он ко мне попал» ведут к дисквалификации в 4 года. Для любого снижения по регламенту WADA нужно рассказать, как препарат попал к тебе в организм. Помните дело Крушельницкого? Там не смогли объяснить и получили максимальное наказание. И здесь то же самое.

Сейчас Валиевой и ее юристам нужно покопаться во всем, что она принимала, получала, и это теоретически могло оказаться в организме. И сказать WADA: «Это попало ко мне вот так. Но, как видите, это случилось не потому, что я принимала его для улучшения спортивных результатов».

Во втором снижении (от двух до нуля лет) играет критерий возраста. Так как Валиева младше 16 лет и, если она докажет незначительность своей вины (допустим, предприняла все, чтобы убедиться, что это не допинг: погуглила, позвонила в WADA, тренеру, врачу), суд ее оправдает», – сказал Прокопец.

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