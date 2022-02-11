Юрист Юрий Зайцев о ситуации с Валиевой: «Полтора месяца для анализа пробы – это нормальный срок, учитывая, что в России нет антидопинговой лаборатории»

Спортивный юрист в подкасте Sports.ru «SILA Права» поделился мнением о сроках обработки допинг-теста российской фигуристки , который дал положительный результат на триметазидин.

Валиева сдала положительную пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге, но информация о результате из лаборатории Стокгольма поступила только 7 февраля.

«Заговора здесь точно нет. Исходя из нашей практики, полтора месяца для анализа допинг-пробы – это абсолютно нормальный срок, учитывая, что в России нет своей антидопинговой лаборатории.

Забор пробы, ее отправка в Швецию, очередь, обработка результатов», – сказал Зайцев.

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