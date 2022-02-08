Абрамович будет следить за игрой Лукаку на клубном ЧМ. Владелец хочет, чтобы «Челси» взял трофей, а Ромелу внес свой вклад

Владелец «Челси» Роман Абрамович ожидает большего от форварда Ромелу Лукаку, приобретенного летом за 113 млн евро.
Как сообщает The Telegraph, миллиардер будет особенно внимательно следить за тем, как бельгиец себя проявит на клубном ЧМ, который для лондонцев начинается 9 февраля. Бизнесмен хочет, чтобы «Челси» выиграл трофей, и нападающий должен внести свой вклад в достижение успеха.
Отмечается, что Абрамович поддержал главного тренера Томаса Тухеля в ситуации, сложившейся после резонансного интервью Лукаку.
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