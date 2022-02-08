Абрамович будет следить за игрой Лукаку на клубном ЧМ. Владелец хочет, чтобы «Челси» взял трофей, а Ромелу внес свой вклад

Владелец ожидает большего от форварда , приобретенного летом за 113 млн евро.

Как сообщает The Telegraph, миллиардер будет особенно внимательно следить за тем, как бельгиец себя проявит на клубном ЧМ, который для лондонцев начинается 9 февраля. Бизнесмен хочет, чтобы «Челси» выиграл трофей, и нападающий должен внести свой вклад в достижение успеха.

Отмечается, что Абрамович поддержал главного тренера в ситуации, сложившейся после резонансного интервью Лукаку.

Лукаку и Грилиш не блещут после рекордных трансферов на 200 млн. Их проблемы похожи, но перспективы Джека ярче