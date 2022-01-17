Тухель о помощи Лукаку: «Футбол – командный вид спорта, а не игра, где 10 человек обслуживают 11-го»

Главный тренер ответил на вопрос, каким образом команда могла бы помочь форварду играть более результативно.

«Мы делаем все для того, чтобы помочь ему. Это вообще неправильный вопрос, потому что он делает акцент на одном футболисте.

Он ключевой игрок, мы хотим, чтобы он был нашим ключевым игроком, но такая постановка вопроса неверна. И, вообще говоря, такие дискуссии все время возникают и по поводу других футболистов. Это командный вид спорта, а не игра, в которой десять человек обслуживают одиннадцатого.

«Челси» в такой футбол не играет. Каждый игрок работает на благо команды – и никак иначе», – сказал Тухель.

Тухель о Лукаку: «Очень много потерь без давления. Хотим помогать ему, но он часть команды. Атака может играть гораздо лучше»