Феминистка-блогер призвала Генича извиниться за шутку о Гринвуде и принуждении к сексу. Комментатор «Матч ТВ» сделал это

Феминистка и блогер Лиза Лазерсон раскритиковала комментатора «Матч ТВ» за шутку в эфире «Коммент.Лайв» на тему дела об изнасиловании девушки форварда .

«Она выложила еще аудио, где Гринвуд принуждает ее к сексу: «Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь». Ну кто из нас, спрашивается, так не делал», – пошутил Генич.

«Не верю, что вижу такое. Комментатор Константин Генич оправдывает изнасилования в самом популярном футбольном стриме.

«Кто из нас, как говорится, так не делал?» – спрашивает Константин, рассказывая, как футболист «Манчестера» Гринвуд принуждал свою девушку к сексу и бил ее. После этой фразы мужчины в студии заливаются хохотом.

Какой же ад. Ждем, что Константин Генич публично извинится, а «Матч ТВ» заявит, что оправдание насилия непозволительно», – написала Лазерсон в телеграм-канале.

Генич отреагировал на публикацию и извинился: «Дорогая Лиза! Хочу извиниться перед вами и всеми, кого задела моя неудачная «шутка» в очередном выпуске «Коммент.Лайв». Я ни в коем случае не поддерживаю никакую форму насилия: будь то моральная и физическая».

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