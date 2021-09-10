Генич о канале Заремы: «Моя жена точно так не сделает. Была бы прибита сразу – по голове дубинкой или тарелкой»

Комментатор «Матч ТВ» в интервью корреспонденту Sports.ru Глебу Чернявскому рассказал об отношении к спутнице владельца Леонида Федуна Зареме Салиховой.

– Ты когда-нибудь общался с Заремой?



– Никогда не видел ее вживую, никогда не общался. Мне кажется, она даже не знает о моем существовании. Я о ее существовании узнал совсем недавно.



– Если бы твоя жена вела телеграм-канал такой…



– …она была бы прибита сразу же. По голове дубинкой или тарелкой, не знаю.



Я себе слабо представляю, чья еще жена из руководителей может себе такое позволить. Моя-то точно этого не сделает – хотя бы потому, что про меня нечего особо рассказывать.



Но если бы она открыла телеграм-канал про макраме, про вышивание, про кулинарию, про еще чего-то, то какие вообще вопросы.



– Нет-нет. Канал называется: «Костя делает ставки».



– Ну она, конечно же, этого бы не сделала. Потому что я бы сказал: «Да ты охерела, душа моя?» Поэтому она как здравомыслящая: а) не открыла бы б) если бы открыла, тут же быстро бы закрыла.



Я удивлен, почему сам Леонид Арнольдович в этой ситуации долго молчал. И почему высокопоставленные болельщики «Спартака» – например, Алекперов – не могли одним звонком все остановить.



В итоге ситуация зашла так далеко, что люди утонули в этом дерьме, которое начало вываливаться. Я уверен, что у Попова еще много чего есть. Там в телефоне просто клад!



– Ты с ним общаешься?



– Я с ним общался, да. Тот же Лавров мог как болельщик «Спартака» сказать: «Ребят, вы охренели?» Просто одним звонком, одним звонком все решить. Я так думаю, она Федуну каждый день говорила: «Леонид, Леонид, я не права, я вот сейчас закрою все». И потом все начиналось сначала, – ответил Генич.