Nike приостановила сотрудничество с Гринвудом

Компания Nike, спонсировавшая полузащитника «Манчестер Юнайтед» , приостановила сотрудничество с футболистом.

Напомним, 20-летнего футболиста арестовали по подозрению в изнасиловании и причинении телесных повреждений после обвинений со стороны его девушки Харриет Робсон, которая опубликовала сторис с фото побоев и выложила аудио, где ее принуждают к сексу.

«Мы приостановили сотрудничество с ним. Глубоко обеспокоены тревожными обвинениями и продолжим следить за ситуацией», – сказано в заявлении Nike.

Ранее удалил все товары, связанные с Гринвудом, из интернет-магазина.

Гринвуда уже арестовали. Его девушка выложила фото побоев и аудио с грубыми сексуальными домогательствами