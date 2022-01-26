Депутат Ревенко о Fan ID: «Этот инструмент не распространяется на все матчи. Правительство определит, когда его применять»

Член комитета Госдумы по спорту Евгений Ревенко прокомментировал принятие закона о введении в России паспорта болельщика (Fan ID).

Депутат предположил, что РФС, Премьер-лига, клубы и профильные государственные ведомства проведут разъяснительную работу с представителями фанатских объединений, чтобы «понять, что вызвало столь резкую реакцию, и объяснить суть закона».

«Этот закон разрабатывался правительством, прошел достаточно широкое обсуждение и был принят нами с целым рядом поправок. Мы, так же как и любители футбола, беспокоились об удобстве этой системы и соблюдении мер безопасности.

Как нас заверили и разработчики данного закона, и представители соответствующих министерств, чтобы получить Fan ID, достаточно будет один раз зарегистрироваться на портале «Госуслуг», это даже упростит в дальнейшем приобретение различных билетов и прохождение процедуры контроля на матче.

Этот инструмент не распространяется на все матчи, он находится в руках правительства, и правительство будет определять, в каких случаях и когда будет применяться данная норма. Подчеркну, что, по мнению специалистов, никаких проблем данный закон вызвать не должен», – сказал Ревенко.