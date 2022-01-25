Депутат Ющенко о Fan ID: «Избыточная мера, от которой проще отказаться. КПРФ на стороне фанатов и здравого смысла»

Александр Ющенко, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, представляющий партию КПРФ, выступил против введения Fan ID.

«Фанаты практически всех российских футбольных клубов едины в этом вопросе. У них могут быть разногласия по каким-то принципиальным вопросам, но по Fan ID у них единогласная позиция. Мы могли наблюдать за реакцией болельщиков во время матчей, например «Зенит» – ЦСКА, на котором я присутствовал, и все болельщики скандировали кричалки против введения системы Fan ID.

Наша фракция предупреждала и высказывала свою позицию при обсуждении законопроекта, что это избыточное действие, которое провоцирует болельщиков. В данном случае мы получаем конфликтную ситуацию, при которой фанаты начнут бойкотировать матчи во всех турнирах.

Болельщики – это не просто часть футбола, это и есть футбол. Мы уже успели посмотреть во время пандемии, как выглядит футбол с пустыми трибунами.

Каждый клуб способен самостоятельно обеспечивать порядок на матчах. Поэтому Fan ID в данном случае выглядит раздражительным фактором, от которого проще отказаться. Его использование на чемпионате мира было понятным решением, так как иностранные фанаты могли въехать в Россию по паспорту болельщика без дополнительного оформления визы. Сейчас же этим решением убивается сиюминутное желание пойти на футбол с детьми, с семьей.

Поэтому в этом вопросе мы на стороне болельщиков, на стороне здравого смысла, на стороне зрелищного футбола с заполненными трибунами, нормального цивилизованного понимания этой игры», – сказал Ющенко.

Вчера все фанатские объединения объявили о бойкоте игр в связи с введением системы Fan ID. Также о бойкоте заявили фанатские объединения и .

В Кремле уже осторожнее говорят про Fan ID. Предлагают диалог с фанатами