«Зажигают файеры, а людей уносят покалеченными». Депутат Роднина о введении Fan ID

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на протест фанатов против введения Fan ID.

«Что они хотят показать? Что они сила, которая может управлять? Вместо того, чтобы идти на компромисс. Каждое государство должно обеспечивать безопасность.

Я не могу оценивать фанатов. Я не разбираюсь в футболе. Но мы приняли закон. Футбол теряет красоту из-за Fan ID? Да-да! Особенно, когда зажигают файеры, а людей уносят покалеченными», – заявила Роднина.

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