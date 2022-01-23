Игроки «МЮ» следуют примеру Роналду в питании. Некоторые перестали добавлять сахар в чай и кофе

Стало известно, как нападающий повлиял на партнеров по команде.

По данным The Athletic, футболисты следуют примеру португальца в отношении к питанию и научному подходу к спорту. Например, некоторые игроки перестали добавлять сахар в чай и кофе.

Некоторое время назад сообщалось, что Криштиану недоволен отношением игроков «Юнайтед» к работе и удивлен тем, что они не работают в зале дополнительно.

В этом сезоне 36-летний футболист забил 14 голов и отдал 3 передачи в 24 матчах за «МЮ» во всех турнирах. В трех последних играх у португальца нет результативных действий.

Полную статистику форварда можно найти по ссылке.

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