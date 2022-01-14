Роналду недоволен игроками «МЮ». Его удивляет, что они не работают в зале дополнительно (Daily Mail)

Нападающий Криштиану Роналду недоволен тем, как его партнеры по относятся к делу.

36-летний форвард задерживается после тренировок, чтобы поработать над физической формой, и его удивляет, что другие игроки «Юнайтед» не делают то же самое.

В одной из личных бесед португалец пожаловался, что является чуть ли не единственным игроком «МЮ», который ходит в зал и до, и после тренировок, чтобы дополнительно поработать, пишет Daily Mail.

В этом сезоне Роналду, летом перешедший в «МЮ» из «Ювентуса», провел 22 матча за английский клуб во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи.

Полную статистику 36-летнего нападающего можно найти по ссылке.

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