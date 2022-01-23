Роналду сомневался во время переговоров с «Ман Сити» летом, так как понимал, что ему не гарантируют место в старте

Стали известны подробности о переговорах нападающего с , которые шли минувшим летом.

По данным The Athletic, португалец вел интенсивные переговоры с «горожанами», и игроки «Ювентуса», за который он тогда выступал, думали, что Роналду окажется в «Ман Сити».

Однако перед трансфером у Криштиану возникли сомнения, так как он почувствовал, что в «Сити» место в стартовом составе не будет ему гарантировано.

Затем «Ман Сити» стал задумываться о необходимости такой сделки. Изначально клуб предполагал, что уйдет в «Барселону», и, таким образом, в составе появится место для Роналду. Однако англичанин решил остаться.

У «Ман Сити» не было хороших предложений по Рияду Марезу и Бернарду Силве, которых были готовы продать по разумной цене. В этих условиях тренер засомневался, что для Роналду найдется место на поле.

Источники, близкие к «Манчестер Сити», сообщают, что переговоры были прекращены по инициативе клуба, однако в полагают, что это лишь оправдания.

В этом сезоне 36-летний футболист забил 14 голов и отдал 3 передачи в 24 матчах за «МЮ» во всех турнирах. В трех последних играх у португальца нет результативных действий.

Полную статистику форварда можно найти по ссылке.

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