«В тарелке Роналду – киноа, авокадо, пара яиц. И никто из игроков не притронулся к пирогу, крему, брауни». Ли Грант об ужине в «МЮ»

Голкипер Ли Грант рассказал о том, что форвард уже оказывает влияние на своих партнеров в плане здорового питания.

«Вечер пятницы, отель. Обычно, заканчивая ужин, можно позволить себе яблочный пирог, кастард (английский крем из яиц, молока или сливок, сахара, готовящийся на пару – прим. Sports.ru), брауни (шоколадное пирожное – прим. Sports.ru) или еще что-нибудь. И ни один игрок ни к чему такому не прикоснулся.

Все смотрели, что там в тарелке у Криштиану? Что в ней было? Киноа (крупа, зерновая культура – прим. Sports.ru), авокадо и пара сваренных вкрутую яиц.

Этот парень в потрясающей форме. У него почти лучшее тело в команде... После меня», – сказал Ли Грант смеясь.

Роналду ест рыбу каждый день. А какая полезнее – красная или белая?

Рыба на завтрак и никакого алкоголя. Что ест Роналду