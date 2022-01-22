У Роналду 0 результативных действий в трех последних матчах за «МЮ»

обыграл в 23-м туре (1:0).

Нападающий манкунианцев провел на поле весь матч.

Португалец не сумел отличиться результативными действиями в третьей игре подряд – у него также 0 голов и результативных передач в матчах против «Вулверхэмптона» (0:1) и «Брентфорда» (3:1).

Последний раз Роналду отличился результативными действиями в матче против «Бернли» 30 декабря (3:1) – в той игре он забил гол и сделал результативную передачу.

С подробной статистикой 36-летнего игрока можно ознакомиться здесь.