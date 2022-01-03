Газизов о передаче ему 10% акций «Спартака»: «Не пошел бы иначе. Хотел работать в качестве партнера, а не по найму»

Генеральный директор «Уфы» , ранее занимавший аналогичный пост в , рассказал, что владелец красно-белых обещал передать ему 10% акций клуба.

– Как вообще так вышло, что владелец самого популярного в стране клуба вот так вот просто согласился передать вам акции?

– А я бы не пошел иначе. За несколько лет там столько генеральных директоров менялось. Меня звали на определенные условия, я с ними не соглашался. Тогда условия поменяли. Я сказал, что меня устраивает работать в качестве партнера, а не просто по найму. В этом вся история. Я и вел себя так.

Я просто не учел, что «Спартак» сам уничтожает своего директора посредством информационной войны, путем набросов в телеграм-каналы.

– Это же известная история, что там несколько ветвей власти, и все друг с другом борются…

– Для меня это стало неожиданностью. Если ты с первым человеком договорился о дальнейших действиях, а второму это не нравится, и он начинает действовать, то это смешно просто.

– В расписке ведь нет даже даты, это не официальный договор. Какое влияние она может оказать в суде?

– Я же не суд. Но суд ее принял. И 28 января он состоится (интервью записано до заседания – прим.). И если Федун туда не приедет, то кто-то из его окружения будет однозначно. Какое-то решение все равно будет, в мою или их сторону. Это же он написал, от начала и до конца. И документ увидит свет, но пока могут только стороны ознакомиться.

Сторона Федуна видела ее, и она его не опровергла, хотя и придумала историю, что, якобы, там писались хотелки, – сказал Газизов.