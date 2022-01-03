Газизов о Федуне: «Человек очень большого уровня, а я обычный парень. Просто не сдаюсь, когда меня обманули»

Генеральный директор «Уфы» , ранее занимавший аналогичный пост в «Спартаке», высказался о суде с московским клубом.

– Сложно обойти стороной ваше разбирательство со «Спартаком» – его можно назвать главным в российском спорте в 2021-м. И, как мы уже знаем, оно продолжится в 2022-м. Есть понимание, когда ваш спор закончится? Пока стороны подают апелляции на апелляции.

– Когда Леонид Арнольдович перестал выполнять свои обязательства, то стало ясно, что дальше будет непросто. Для меня, по крайней мере. И что это затянется надолго. Я себе отдаю отчет, с кем я связался, что это за уровень людей, какие у них возможности. Это человек очень большого уровня, а я обычный парень, каких вокруг тысячи. Просто я не сдаюсь после того, как меня обманули.

– Ваше отношение к Федуну сильно поменялось после того, как вы не получили компенсацию?

– Какое может быть отношение, если человек не выполняет то, что обещал и написал. Мало того, он набрасывает истории какие-то, что, якобы, кто-то что-то имел с трансферов. Пока я был генеральным директором «Спартака», никаких комиссий никому не выплачивалось вообще, кроме комиссии за Мозеса, которые официально были заплачены его агентам.

Определенные люди и теперь Леонид Арнольдович просто вводят в заблуждение тех, кто это читает и смотрит.

– Представитель Татьяна Завьялова призывала вас к диалогу с клубом. Что она под этим подразумевала? Он возможен?

– К диалогу какому? Вы хотите, чтобы я просто отошел, мол, откажись от всего, что мы тебе ранее пообещали, ведь мы крутые? Ну ладно, хорошо, вы крутые, а я обычный парень из Уфы, которого просто так не сломать.

– Почему вы только сейчас раскрыли подробности той расписки Федуна, в которой говорится о передачи акций клуба?

– Я думал, что если заплатят деньги, то это все останется тайной. Я бы просто отдал ее, согласно дополнительному соглашению, – сказал Газизов.