Газизов о «Спартаке»: «Меня обливали грязью. Ни копейки комиссии не было ни на Кокорине, ни на Урунове»

Генеральный директор «Уфы» вспомнил период, когда работал на аналогичной должности в .

– Когда приходили в «Спартак», могли представить, что все так обернется?

– Я понимал, c кем я сталкиваюсь, уровень людей. Но что до такого дойдет – нет. Просто молчать мне сейчас уже нет смысла. До этого я молчал. Меня грязью обливали, придумывали истории с Уруновым, Кокориным. Я молчал-молчал, смотрел на это все.

По-моему, сейчас уже только ленивый не затронул эту тему. Одни говорят, что я сам у себя купил Урунова. Будто он вещь какая-то. Ни копейки комиссии не было ни на Урунове, ни на Кокорине, – сказал Газизов.