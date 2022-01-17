Обсуждается лимит «10+15». Клубы смогут пригласить еще по 3 иностранца, заплатив в фонд определенную сумму

Журналист Сергей Егоров озвучил еще один вариант нового лимита на легионеров в РПЛ.

«История с лимитом, который может быть изменен, развивается.

В числе прочих обсуждается гибридный вариант – 10+15 в заявке на сезон, при этом каждый клуб имеет возможность, выплатив определенную сумму в фонд, пригласить максимум еще трех иностранцев.

При этом планируется пряник для клубов, которые будут давать больше игрового времени россиянам – они будут получать деньги из этого фонда.

В этой ситуации есть риск не мотивированных (и, по сути, договорных) матчей – когда клуб, который не имеет турнирной мотивации, будет играть россиянами, чтобы заработать денег из фонда. Как хотят решить этот вопрос – увеличить разницу в призовых по итогам сезона.

Окончательного решения пока нет, формат необходимо согласовать наверху.

Сейчас действует лимит, по которому в заявке на сезон может быть максимум 8 иностранцев – без ограничения их количества на поле», – написал Егоров.

Лимит на легионеров могут изменить: 12 (или 13) иностранцев, бонусы тем, кто доверяет молодым россиянам