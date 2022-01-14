Депутат Терюшков: «Я за запрет легионеров в РПЛ. Новый лимит ни к чему хорошему не приведет»

Депутат Госдумы, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о легионерах в российском футболе.

С сезона-2022/23, как сообщалось, лимит на легионеров в могут изменить.

«Всегда говорил, что не сильно рад иностранцам, играющим в нашем чемпионате. Целью любого чемпионата является формирование национальной сборной, а новый лимит и, тем самым, увеличение количества легионеров ни к чему хорошему не приведет. Не понимаю, зачем это нужно делать.

Наоборот, нужно давать дорогу нашим молодым футболистам, которые, к сожалению, не могут в силу ряда обстоятельств и контрактных обязательств иметь достаточное игровое время.

В конечном результате это негативно отражается на сборной. Я в принципе за запрет легионеров в нашем чемпионате», – заявил Терюшков.

Лимит на легионеров могут изменить: 12 (или 13) иностранцев, бонусы тем, кто доверяет молодым россиянам

