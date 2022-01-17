Фетисов поддержал запрет легионеров в РПЛ: «Это поднимет конкуренцию среди россиян. Нужно будет ввести потолок зарплат»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов оценил предложение депутата Романа Терюшкова запретить легионеров в РПЛ.

«Почему отмена легионеров – это крайняя мера? Она может быть разумной, поможет создать добросовестную конкуренцию. Это позволит поднять уровень соревнований в российском чемпионате.

Если у нас будет достаточно своих игроков, то легионеры не будут нужны. Да, сейчас наш уровень не настолько хороший, но эта мера поможет поднять конкуренцию среди российских спортсменов.

При этом нужно будет ввести потолок зарплат. Тогда будет совершенно другая картина. За 5 или более лет мы уже увидим результаты. И если в каждой команде будет по 6-7 добротных футболистов, это также создаст конкуренцию в сборной России», – сказал Фетисов.