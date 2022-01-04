Дементьев о Ротенберге: «Лицо российского спорта. Чувак уверен, что он #########. Страну захватила опричнина»

Футбольный комментатор отреагировал на пресс-конференцию после первого матча на посту главного тренера .

После победы над «Куньлунем» (5:1) в КХЛ Ротенберг заявил, что тренер Жозе Моуринью начинал карьеру в качестве переводчика шотландца Алекса Фергюсона. На самом деле португалец был переводчиком англичанина Бобби Робсона. При этом Ротенберг исказил имя и фамилию нынешнего тренера «Ромы» – «Йозе Марино».

«Вот оно, лицо российского спорта. Чувак реально уверен, что он ######### (прекрасен).

Федор Басманов времен Ивана Грозного. Страну официально захватила опричнина», – написал Дементьев.

«Знаете, как Йозе Марино начинал? Был переводчиком Фергюсона». Это Ротенберг после первого матча: исковеркал имя Жозе и все перепутал

Первая победа Ротенберга-тренера: сравнил себя с Моуринью и обыграл худшую команду КХЛ, которую помогал тащить в лигу