ЦСКА проиграл борьбу за Кюизанса. «Венеция» объявит о трансфере за 4 млн евро в ближайшие дни

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Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс станет игроком «Венеции» в ближайшие дни.

Все готово к сделке. Итальянский клуб купит 22-летнего футболиста за 4 миллиона евро и бонусы. Подписание всех необходимых документов – вопрос времени, «Венеция» объявит о трансфере в ближайшие дни.

В «Венеции» чувствуют, что выиграли борьбу за Кюизанса у ЦСКА, пишет журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне центральный полузащитник провел 2 матча в составе мюнхенского клуба, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Оба результативных действия он осуществил в матче Кубка Германии против «Бремера», который «Бавария» выиграла со счетом 12:0.

Полную статистику француза можно изучить по ссылке.

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