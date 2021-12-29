Кюизанс определится с будущим в ближайшие дни. Он выбирает между ЦСКА и «Венецией»

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс пока не определился по поводу своего будущего.
22-летний хавбек, скорее всего, покинет мюнхенскую команду в январское трансферное окно, так как практически не имеет игровой практики в этом сезоне.
В его подписании заинтересованы московский ЦСКА и «Венеция». Игрок примет решение в ближайшие дни, сообщает Bundesliga Latest со ссылкой на Bild.
Оба клуба предложили «Баварии» 10 миллионов евро за француза.
В этом сезоне центральный полузащитник провел 2 матча в составе «Баварии», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Оба результативных действия пришлись на матч Кубка Германии против «Бремера», который мюнхенцы выиграли со счетом 12:0.