Кюизанс определится с будущим в ближайшие дни. Он выбирает между ЦСКА и «Венецией»

Полузащитник «Баварии» пока не определился по поводу своего будущего.

22-летний хавбек, скорее всего, покинет мюнхенскую команду в январское трансферное окно, так как практически не имеет игровой практики в этом сезоне.

В его подписании заинтересованы московский и . Игрок примет решение в ближайшие дни, сообщает Bundesliga Latest со ссылкой на Bild.

Оба клуба предложили «Баварии» 10 миллионов евро за француза.

В этом сезоне центральный полузащитник провел 2 матча в составе «Баварии», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Оба результативных действия пришлись на матч Кубка Германии против «Бремера», который мюнхенцы выиграли со счетом 12:0.