Кюизанс определится с будущим в ближайшие дни. Он выбирает между ЦСКА и «Венецией»

Теги ЦСКА Бавария премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Венеция Микаэль Кюизанс Футбол

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс пока не определился по поводу своего будущего.

22-летний хавбек, скорее всего, покинет мюнхенскую команду в январское трансферное окно, так как практически не имеет игровой практики в этом сезоне.

В его подписании заинтересованы московский ЦСКА и «Венеция». Игрок примет решение в ближайшие дни, сообщает Bundesliga Latest со ссылкой на Bild.

Оба клуба предложили «Баварии» 10 миллионов евро за француза.

В этом сезоне центральный полузащитник провел 2 матча в составе «Баварии», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Оба результативных действия пришлись на матч Кубка Германии против «Бремера», который мюнхенцы выиграли со счетом 12:0.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные