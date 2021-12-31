Хавбек «Баварии» Кюизанс продолжает переговоры с ЦСКА («Р-Спорт»)

Полузащитник «Баварии» еще может перейти в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что 22-летний француз отказал и решил перейти в «Венецию».

«Информация про то, что Кюизанс отказал ЦСКА, – это неправда. Еще ничего не решено.

Переговоры продолжаются. При этом армейцы сделали очень хорошее предложение футболисту», – сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В этом сезоне Микаэль провел 2 матча в составе «Баварии», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Оба результативных действия пришлись на матч Кубка Германии против «Бремера», который мюнхенцы выиграли со счетом 12:0.

Подробная статистика футболиста доступна здесь.