Хавбек «Баварии» Кюизанс продолжает переговоры с ЦСКА («Р-Спорт»)

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс еще может перейти в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что 22-летний француз отказал ЦСКА и решил перейти в «Венецию».
«Информация про то, что Кюизанс отказал ЦСКА, – это неправда. Еще ничего не решено.
Переговоры продолжаются. При этом армейцы сделали очень хорошее предложение футболисту», – сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В этом сезоне Микаэль провел 2 матча в составе «Баварии», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Оба результативных действия пришлись на матч Кубка Германии против «Бремера», который мюнхенцы выиграли со счетом 12:0.
Подробная статистика футболиста доступна здесь.