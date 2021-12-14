Группа России в Лиге наций, победа хоккеистов над шведами, осечка «Челси», победный рекорд Василевского, золото в эстафете на ЧМ по плаванию и другие новости утра

1. Прошла жеребьевка Лиги наций-2022/23. Россия в группе B2 сыграет с Исландией, Израилем, Албанией. Есть и «группа смерти»: Италия, Германия и Англия.

2. В 17-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), а «Ливерпуль» был сильнее «Ньюкасла» (3:1).

3. Сборная России победила Швецию (1:0) в Москве в матче Кубка Первого канала благодаря голу Вячеслава Войнова на 48-й минуте. Чехия в Праге уступила Финляндии (2:3 Б).

4. Коронавирус атакует английскую Премьер-лигу. Клубы уже предлагают приостановить чемпионат и возобновить его 15 января. Отложен матч «МЮ» – «Брайтон», как и игра «Лестер» – «Тоттенхэм» и ряд других – в АПЛ уже 9 переносов. Сегодня заболели игроки «Ливерпуля» и «Челси». Тренер «Брентфорда» выразился яснее других: «Омикрон-штамм распространяется по миру как лесной пожар». Кстати, неспокойно и в Испании – вспышка в «Реале».

5. НХЛ. «Тампа» одолела «Оттаву» (2:1), Василевский выиграл 63-й матч за календарный год и установил новый рекорд лиги. «Айлендерс» были сильнее «Бостона» (3:1), Варламов отразил 40 бросков по своим воротам из 41 и одержал 1-ю победу в сезоне. «Колорадо» проиграл «Нэшвиллу» (2:5), несмотря на 10-ю шайбу Ничушкина. Все результаты дня – здесь.

6. Госдума приняла законопроект о введении Fan ID во втором чтении. Осталось совсем немного до его утверждения.

7. Ройселанн выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Анси, Резцова – 5-я, Казакевич – 17-я, Миронова – 21-я, Нигматуллина – 23-я, Куклина – 74-я.

🥉 Цветков взял бронзу в индивидуальной гонке на Кубке IBU, Бабиков – 4-й, Поршнев – 9-й, Елисеев – 16-й, победил Цобель. Хогберг выиграла индивидуальную гонку у женщин, Буртасова – 5-я, Гореева – 6-я, Шевченко – 9-я.

8. НБА. 34+11 Дюрэнта помогли «Бруклину» обыграть «Филадельфию», «Нью-Йорк» победил «Хьюстон» на выезде и другие результаты.

9. Валиева, Трусова, Туктамышева, Щербакова, Хромых, Алиев, Коляда, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Синицина и Кацалапов, Дэвис и Смолкин заявлены на чемпионат России.

10. 🥇 Мужская сборная России по плаванию выиграла золото в эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде-2021.

11. Сандро Шварц из «Динамо» признан лучшим тренером РПЛ в ноябре-декабре. А хавбек «Зенита» Клаудиньо забрал сразу два приза – лучшему игроку и за лучший гол.

12. «Мерседес» отказался от апелляции и не будет оспаривать чемпионство Ферстаппена. ФИА проанализирует спорную развязку Гран-при Абу-Даби и сделает выводы до начала сезона-2022.

13. Есть данные, что защитник Борис Ротенберг хочет завершить карьеру весной после прощального матча за «Локо», он не играл 3 года. Но сам 35-летний футболист говорит иное: «Завершение карьеры не рассматриваю на данный момент. Приложу максимум сил, чтобы вернуться на поле».

14. БК ЦСКА может оштрафовать игроков и тренеров на 10% месячной зарплаты за домашний разгром от УНИКСа.

15. Федерер 19-й раз подряд получил награду ATP как любимый игрок болельщиков, Бруксби – «Новичок года».

Цитаты дня:

Клопп о вакцинации: «Я доверяю экспертам. Это не «слушайте меня», а «слушайте тех, кто разбирается». Не стану извиняться за свою позицию»

Дейв Лиз: «Косторная хочет соревноваться еще четыре года. Без тройного акселя и четверных она не продержится с Тутберидзе и четырех минут»

Роман Ротенберг: «В России есть шутка. В чем разница между футболистами и хоккеистами? Настоящие мужчины играют в хоккей»

Вольфганг Пихлер: «Навальный в тюрьме. Это глупое решение властей – в глазах мира Россия выглядит как страна с диктатурой»

Геннадий Орлов: «Почему академия «Спартака» не гордится Дзюбой? Его портрета там нет. Ну ценить же надо своих учеников»

Роман Ротенберг: «После ЧМ обещали победить Канаду. Победили! За свои слова отвечаем»

Тото Вольфф: «Хэмилтон – величайший пилот в истории на пике формы»