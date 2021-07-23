Из-за ковида клубы АПЛ предлагают приостановить чемпионат и возобновить его 15 января

Клубы АПЛ хотят добиться приостановки сезона из-за резкого роста числа заражений коронавирусом в командах.

Чтобы справиться со вспышками коронавируса, клубы предлагают приостановить розыгрыш АПЛ до Нового года.

Руководство Премьер-лиги проинформировано о том, что рост числа заражений связан с распространением омикрон-штамма коронавируса.

Возможен вариант с приостановкой матчей до 8-9 января, когда должны состояться матчи 3-го раунда Кубка Англии, пишет ESPN со ссылкой на собственные источники.

Если АПЛ пойдет на приостановку сезона, то будут перенесены матчи 4 туров. Предлагается возобновить розыгрыш турнира 15 января.

В данный момент Премьер-лига намерена следовать нынешнему календарю, когда это возможно, но приоритетом лиги остаются безопасность и здоровье всех участников соревнований.

АПЛ страдает из-за омикрона. Перенесли уже пять матчей, заболевшие есть почти во всех клубах