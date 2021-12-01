🥉 Цветков взял бронзу в индивидуальной гонке на Кубке IBU, Бабиков – 4-й, Поршнев – 9-й, Елисеев – 16-й, победил Цобель

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Российский биатлонист Максим Цветков стал бронзовым призером индивидуальной гонки на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Победу одержал немец Давид Цобель.

Кубок IBU

3-й этап 

Обертиллиах, Австрия

Мужчины

Индивидуальная гонка

1. Давид Цобель (Германия) – 50.36,9 (1)

2. Доминик Виндиш (Италия) – 9,1 (2)

3. Максим Цветков (Россия) – 23,3 (2)

4. Антон Бабиков (Россия) – 45,8 (2)

5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – 48,2 (3)

6. Лукас Фрацшер (Германия) – 48,7 (2)

7. Александр Андерсен (Норвегия) – 1.09,1 (2)

8. Юстус Штрелов (Германия) – 1.10,9 (2)

9. Никита Поршнев (Россия) – 1.20,2 (2)

10. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – 1.34,0 (3)...

16. Матвей Елисеев (Россия) – 2.11,6 (1)...

21. Евгений Гараничев (Россия) – 2.33,5 (2)

22. Йоханнес Дале (Норвегия) – 2.34,4 (5)

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