«Мерседес» отказался от апелляции и не будет оспаривать чемпионство Ферстаппена

выпустил заявление, в котором сообщил, что отказывается от апелляции.

После Гран-при Абу-Даби немецкая команда утверждала, что рестарт после режима машины безопасности был произведен не по правилам. «Мерседес» подал два протеста, которые были отклонены стюардами. Затем чемпионы мира уведомили о намерении подать апелляцию, однако теперь отказались от данной идеи.

Чемпионом стал пилот , занял второе место в личном зачете.

«Мы уехали из Абу-Даби в недоумении по поводу произошедшего. Разумеется, поражения – часть игры, однако, когда теряешь веру в гонки – это что-то другое.

Вместе с Льюисом мы тщательно обдумали, как отреагировать на события. Мы подали протесты, потому что правила, касающиеся машины безопасности, были применены новым способом, который повлиял на исход гонки и, естественно, чемпионата. Затем была подана апелляция в интересах честного спорта.

Мы приветствуем решение ФИА организовать комиссию, которая тщательно проанализирует произошедшее в Абу-Даби ради того, чтобы улучшить ситуацию с регламентом и принятием решений в «Формуле-1». Также радует, что в работе комиссии примут участие команды и пилоты.

«Мерседес» будет активно сотрудничать с этой комиссией, чтобы создать лучшую «Формулу-1» – для каждой команды и каждого болельщика, который любит наш спорт так же, как и мы. За этот процесс будет отвечать , и поэтому мы отказываемся от апелляции.

и «Ред Булл»: мы хотели бы выразить свое искреннее уважение вашим достижениям в этом сезоне. Вы сделали битву за титул поистине эпичной. Макс, мы поздравляем тебя и всю твою команду. С нетерпением ждем сражений на трассе в следующем сезоне», – говорится в заявлении.

В «Ф-1» не утихает скандал из-за спорного финиша: судьи украли титул у Хэмилтона? Рестарт провели не по правилам?

Хэмилтон – лучший на Гран-при Абу-Даби по версии Sports.ru и мировой прессы, Ферстаппен ниже Цуноды, будущий напарник Льюиса – на дне

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