Жеребьевка Лиги наций начнется в 20:00

Сегодня состоится жеребьевка Лиги наций-2022/23.
Жеребьевка начнется в 20:00 по московскому времени.
В Лиге наций примут участие сборные 55 ассоциаций, они распределены по четырем лигам. В каждой из лиг А, В и С будет по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре. Оставшиеся семь сборных сформируют две группы лиги D: из четырех и из трех команд.
Сборная России выступит в дивизионе В. Согласно правилам УЕФА, сборные России и Украины не могут оказаться в одной группе.
Лига B
Корзина 1
Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.
Корзина 2
Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.
Корзина 3
Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.
Корзина 4
Словения, Черногория, Албания, Армения.
Остальные участвующие сборные:
Лига A: Франция, Испания, Италия, Бельгия, Португалия, Нидерланды, Дания, Германия, Англия, Польша, Швейцария, Хорватия, Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия.
Лига C: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия, Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония, Литва, Грузия, Азербайджан, Косово, Гибралтар, Фарерские острова.
Лига C или D (определится по итогам стыковых матчей): Казахстан, Кипр, Эстония, Молдова.
Лига D: Лихтенштейн, Мальта, Латвия, Сан-Марино, Андорра.
В рамках групповой стадии команды сыграют со своими соперниками в июне и сентябре 2022 года. Из-за проведения чемпионата мира-2022 зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне.
Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.