Жеребьевка Лиги наций начнется в 20:00

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Сегодня состоится жеребьевка Лиги наций-2022/23.

Жеребьевка начнется в 20:00 по московскому времени.

В Лиге наций примут участие сборные 55 ассоциаций, они распределены по четырем лигам. В каждой из лиг А, В и С будет по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре. Оставшиеся семь сборных сформируют две группы лиги D: из четырех и из трех команд.

Сборная России выступит в дивизионе В. Согласно правилам УЕФА, сборные России и Украины не могут оказаться в одной группе.

Лига B

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Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.

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Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.

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Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

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Словения, Черногория, Албания, Армения.

Остальные участвующие сборные:

Лига A: Франция, Испания, Италия, БельгияПортугалия, Нидерланды, Дания, Германия, Англия, Польша, Швейцария, Хорватия, Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия.

Лига C: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия, Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония, Литва, Грузия, Азербайджан, Косово, Гибралтар, Фарерские острова.

Лига C или D (определится по итогам стыковых матчей): Казахстан, Кипр, Эстония, Молдова.

Лига D: Лихтенштейн, Мальта, Латвия, Сан-Марино, Андорра.

В рамках групповой стадии команды сыграют со своими соперниками в июне и сентябре 2022 года. Из-за проведения чемпионата мира-2022 зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне.

Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

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