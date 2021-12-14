Ротенберг хочет завершить карьеру весной после прощального матча за «Локо». Он не играл 3 года

Защитник весной планирует сыграть последний матч в карьере.

35-летний игрок не намерен завершать карьеру, пока не сыграет прощальный матч за железнодорожников.

Вероятнее всего, это случится весной 2022 года, потому что защитник находится в заключительной стадии восстановления и планирует выйти на поле. После того, как это произойдет, он завершит карьеру, сообщает «РБ Спорт».

«Боря хочет обязательно сыграть, чтобы не уходить из футбола инвалидом из-за определенных врачебных ошибок. Уверен, он еще сможет выйти на поле», – прокомментировал информацию агент футболиста .

Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года. В последние годы он получал серьезные травмы, из-за чего свой последний матч провел 5 декабря 2018 года.