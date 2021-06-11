Василевский выиграл 63-й матч за календарный год и установил новый рекорд НХЛ

Вратарь одержал победу в матче регулярного чемпионата против «Оттавы» (2:1).

Россиянин отразил 25 бросков по своим воротам из 26. Победа стала для него 6-й подряд и 16-й в текущем сезоне (лучший показатель в лиге).

Кроме того, Василевский установил новый рекорд НХЛ, выиграв 63 матча из 88 за календарный год в регулярном чемпионате и плей-офф.

Он превзошел достижение Марка-Андре Флери (62 победы в 98 матчах), установленное им в 2009 году во время выступления за «Питтсбург».

Василевский в этом году выиграл свой второй Кубок Стэнли вместе с «Лайтнинг» и получил «Конн Смайт Трофи», вручаемый самому ценному игроку плей-офф.