Геннадий Орлов: «Почему академия «Спартака» не гордится Дзюбой? Его портрета там нет. Ну ценить же надо своих учеников»

Журналист Геннадий Орлов выразил недоумение, почему академия «Спартака» не гордится своим воспитанником Артемом Дзюбой, выступающим за «Зенит».

«Московский «Спартак» в свое время помог с Дзюбой. Я когда-то был в Сокольниках, где находится академия «Спартака», и там висит большой портрет капитана сборной СССР Игоря Нетто.

– воспитанник «Спартака», был капитаном сборной России. Там его портрета нет. Почему школа не гордится Дзюбой? Он же выходец из этой школы. Вот где парадокс. Ну ценить же надо своих учеников», – заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году из , за который дебютировал в 2006 году.