Валиева, Трусова, Туктамышева, Щербакова, Хромых, Алиев, Коляда, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Синицина и Кацалапов, Дэвис и Смолкин заявлены на чемпионат России

Федерация фигурного катания (ФФКР) опубликовала предварительный список участников предолимпийского чемпионата России-2022 в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря. В соревнованиях примут участие 18 мужчин и 18 женщин, 12 спортивных пар и 14 танцевальных дуэтов.

Женщины: , Анастасия Гулякова, Ксения Гущина, Анастасия Зинина, Анастасия Морозова, Софья Муравьева, Вероника Петеримова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, , Полина Свириденко, , , , , Валерия Шульская, , Вероника Яметова.

Мужчины: , Андрей Анисимов, , , Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Егор Рухин, Роман Савосин, Александр Самарин, Кирилл Сарновский, Илья Яблоков.

Пары: Карина Акопова – Никита Рахманин, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш – Илья Миронов, Ясмина Кадырова – Иван Бальченко, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Екатерина Петушкова – Евгений Маликов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.

Танцы на льду: Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Ксения Ермакова – Владислав Пантелеев, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Ангелина Лазарева – Максим Прокофьев, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Александра Степанова – Иван Букин, Влада Павленина – Александр Алексанян, Елизавета Пасечник – Дмитрий Блинов, Арина Ушакова – Максим Некрасов, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.

Расписание предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

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