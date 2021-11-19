Валиева, Трусова, Туктамышева, Щербакова, Хромых, Алиев, Коляда, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Синицина и Кацалапов, Дэвис и Смолкин заявлены на чемпионат России

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России ФФКР Арина Ушакова (танцы) Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Джонатан Гурейро Евгения Тарасова Михаил Коляда Егор Базин Владимир Морозов Андрей Багин Александр Самарин Дмитрий Алиев Тиффани Анастасия Загорски Петр Гуменник Анастасия Мишина Анастасия Скопцова Кирилл Алешин Роман Савосин Максим Некрасов Алексей Ерохов Евгений Маликов Александр Галлямов Артем Ковалев Софья Самодурова Александра Бойкова Дмитрий Козловский Макар Игнатов Илья Княжук Евгений Семененко Анна Щербакова Александра Трусова Анастасия Гулякова Елизавета Худайбердиева Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Егор Рухин Артур Даниелян Аннабель Морозова Ангелина Лазарева Максим Прокофьев Елизавета Шанаева Дэвид Нарижный Ксения Синицына Диана Дэвис Глеб Смолкин Андрей Мозалев Екатерина Миронова Евгений Устенко Никита Рахманин Камила Валиева Майя Хромых Софья Самоделкина Илья Миронов Илья Яблоков Ясмина Кадырова Глеб Лутфуллин Юлия Артемьева Михаил Назарычев Карина Акопова Валерия Шульская Елизавета Пасечник Владислав Дикиджи Кирилл Сарновский Софья Муравьева Аделия Петросян Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Екатерина Петушкова Иван Бальченко Марк Кондратюк Андрей Анисимов Влада Павленина Александр Алексанян Наталья Хабибуллина Екатерина Гейниш Анастасия Зинина Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Полина Свириденко Анастасия Морозова Ксения Ермакова Владислав Пантелеев Вероника Яметова Дмитрий Блинов Ксения Гущина Фигурное катание

Федерация фигурного катания (ФФКР) опубликовала предварительный список участников предолимпийского чемпионата России-2022 в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря. В соревнованиях примут участие 18 мужчин и 18 женщин, 12 спортивных пар и 14 танцевальных дуэтов. 

Женщины: Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Ксения Гущина, Анастасия Зинина, Анастасия Морозова, Софья Муравьева, Вероника Петеримова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Самодурова, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Валерия Шульская, Анна Щербакова, Вероника Яметова. 

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Егор Рухин, Роман Савосин, Александр Самарин, Кирилл Сарновский, Илья Яблоков. 

Пары: Карина Акопова – Никита Рахманин, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш – Илья Миронов, Ясмина Кадырова – Иван Бальченко, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Екатерина Петушкова – Евгений Маликов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.

Танцы на льду: Диана Дэвис – Глеб Смолкин, Ксения Ермакова – Владислав Пантелеев, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Ангелина Лазарева – Максим Прокофьев, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Александра Степанова – Иван Букин, Влада Павленина – Александр Алексанян, Елизавета Пасечник – Дмитрий Блинов, Арина Ушакова – Максим Некрасов, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный. 

Расписание предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Косторная – мимо олимпийского отбора из-за травмы, ей нельзя на лед 20 дней. Кто еще жив в группе Тутберидзе?

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