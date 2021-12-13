Дейв Лиз: «Косторная заверила, что хочет соревноваться еще четыре года. Без тройного акселя и четверных она не продержится с Тутберидзе и четырех минут»

Американский журналист Дейв Лиз высказался о травме российской фигуристки Алены Косторной, которая пропустит отбор на Олимпиаду в Пекин.

«Сразу вслед за травмой на этой неделе Алена Косторная заверила нас, что хочет соревноваться еще четыре года. Даже несмотря на то, что фигуристка без тройного акселя и четверных в любом случае не продержится и четырех минут с тренерами Тутберидзе.

Даже если члены федерации посетят каток осенью для оценки ситуации, Этери Тутберидзе, как и всегда, понимает, насколько важно «смягчить удар»: говорить публике то, что она хочет слышать и постепенно забудет. Фанаты «попадутся на крючок» этой истории до тех пор, пока она уже не будет иметь значения. Надо убедиться, что королеву Тутберидзе никто не посмеет обвинять.

В своем недавнем видео на ютубе Косторная сказала нам, что травма на тройном акселе может случиться с любым фигуристом, в любое время и в любой стране мира. И, даже если забыть тот факт, что 18-летняя фигуристка известна конфликтами со своими тренерами, она вряд ли говорила бы так без их разрешения.

Возникает вопрос, а скольких фигуристок заставляют работать над тройным акселем, чтобы выиграть у Елизаветы Туктамышевой в борьбе за третью путевку на Олимпиаду?» – сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

«Ее поезд ушел». Удивительно, как фигурный мир воспринял травму Косторной – сострадания минимум

Косторная – мимо олимпийского отбора из-за травмы, ей нельзя на лед 20 дней. Кто еще жив в группе Тутберидзе?