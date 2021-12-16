ЦСКА может оштрафовать игроков и тренеров на 10% месячной зарплаты за домашний разгром от УНИКСа

Московский ЦСКА может оштрафовать своих игроков и тренеров на 10% месячной зарплаты за январь.

Об этом сообщает инсайдер Эмилиано Карчиа.

Причина – разгромное домашнее поражение от УНИКСа в . В 15 раунде регулярного чемпионата армейцы накануне уступили казанцам с разницей «-21» (67:88).

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