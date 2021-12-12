«Спартак» уволил Виторию, 751-я шайба Овечкина в НХЛ и повторение рекорда по голам в большинстве, Россия обыграла Канаду на КПК, 1-й старт Кокорина в «Фиорентине», Агуэро закончил карьеру, ковид в «МЮ» и другие новости утра

1. «Спартак» уволил главного тренера Руя Виторию. Клуб заявил, что «необходим новый вектор, чтобы исправить положение в РПЛ».

2. Хоккейная сборная России победила Канаду в стартовом матче Кубка первого канала – 4:3. В третьем периоде россияне вели 4:1, но позволили сопернику сократить отставание до минимального.

3. Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры в 33 года из-за проблем с сердцем. Он заплакал на пресс-конференции.

4. Александр Кокорин впервые вышел в стартовом составе «Фиорентины» – на матч Кубка Италии с «Беневенто» (2:1) – и нанес свой первый удар по воротам за итальянский клуб. Все свершения российского форварда в матче – тут.

5. Россия проиграла Норвегии в 1/4 финала чемпионата мира по гандболу-2021 среди женщин.

6. В «МЮ» 19 случаев заражения COVID. Субботний матч с «Брайтоном» могут перенести. Кстати, матч АПЛ «Бернли» – «Уотфорд», который должен был пройти в среду, перенесли из-за коронавируса у гостей.

7. «Динамо» и главный тренер Сандро Шварц продлили контракт до 2024 года.

8. Паоло Ваноли прилетел в Москву. Презентация в роли тренера «Спартака» ожидается 17 декабря.

9. НХЛ. Александр Овечкин забросил 751-ю шайбу в лиге, повторив рекорд Дэйва Андрейчука по голам в большинстве. Также капитан «Вашингтона» вышел на 1-е место в гонке бомбардиров сезона. Все результаты дня – здесь.

10. Судья Алексей Матюнин считает, что гол Комличенко «Зениту» засчитан верно. Арбитр попросил ЭСК РФС еще раз рассмотреть эпизод.

11. НБА. «Лейкерс» одолели «Даллас», «Юта» играет с «Клипперс». Другие результаты – здесь.

12. Пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону был официально присвоено звание рыцаря. Церемония прошла в Виндзорском замке.

13. «Спартак» и вратарь Александр Максименко продлили контракт до 2025 года, сообщил журналист Максим Алланазаров.

14. Семак, Шварц, Талалаев, Осинькин и Шалимов – претенденты на приз лучшему тренеру РПЛ в ноябре-декабре. За звание лучшего игрока борются Клаудиньо, Акинфеев, Макаров, Уткин и Кассьерра.

15. «Арсенал» победил «Вест Хэм» в лондонском дерби, «Вулверхэмптон» в гостях одолел «Брайтон». «Арсенал» не забил третий пенальти подряд в АПЛ, такого не было с 1992 года.

16. «Боруссия» Дортмунд разгромила «Гройтер», «Байер» упустил победу над «Хоффенхаймом». Эрлинг Холанд забил два мяча и установил новый клубный рекорд. А у Патрика Шика из «Байера» 8 голов в 3 последних матчах Бундеслиги, он второй бомбардир турнира, до Левандовского – 2 мяча.

17. Евролига. УНИКС в гостях победил ЦСКА, «Зенит» выиграл на выезде у «Виллербана».

18. Кубок Африки могут отменить из-за омикрон-штамма ковида и организационных трудностей в Камеруне.

Цитаты дня.

Витория попрощался со «Спартаком»: «Самая сложная работа в моей карьере, наверное. Благодарен за возможность тренировать один из лучших клубов Европы и мира»

Украинский хавбек Гринь: «Россия – агрессор, Крым – наш»

Хайкин о Норвегии: «Это фантастика. Такого уровня жизни, отношения к гражданам нигде не встречал»

Геннадий Орлов: «Кто приходит в «Спартак» вместо Витории? Клопп, Нагельсманн, Моуринью? Я 50 лет в футболе, но не знаю Ваноли»

Владимир Путин – Си Цзиньпину: «Мы неизменно поддерживаем друг друга в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения»

Юрген Клопп: «Вакцинация – вопрос солидарности и единения. Это шанс помочь не только себе, но и другим»